Фазель объяснил высокие цены на билеты на матчи чемпионата мира в Риге

Президент IIHF Рене Фазель рассказал, почему стартовая цена билета на матч предварительного раунда чемпионата мира по хоккею в Риге составляет 110 евро.

«Цена выглядит высокой, но здесь ничего не сделать. Мы потратили более 12 миллионов евро на организацию турнира», - приводит слова Фазеля пресс-служба организации.

Напомним, что самый дешевый билет на четвертьфинальные поединки стоит 165 евро, на полуфиналы - 220 евро, на матч за третье место - 280 евро и на финал - 440 евро.

С 1 июня игры чемпионата мира разрешено посещать болельщикам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, либо переболевшим инфекцией. При этом максимальное количество зрителей, которое сможет принять Олимпийский спортивный центр, составить 1058 человек. На «Арене Рига» одновременно смогут находиться 2660 зрителей.

Сегодня вечером сборная России проведет свой предпоследний матч группового этапа против команды Швеции. Начало встречи в 20:15 по московскому времени.