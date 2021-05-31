Валерий Каменский - о матче России и Швеции: Игра на игру не приходится

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге между сборными России и Швеции.

«Игра на игру не приходится. Мы тоже были сильнее словаков, но проиграли. У нас сильный состав, сильная команда, поэтому нужно выходить, настраиваться и играть все 60 минут в свой хоккей», - приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча состоится сегодня вечером. Начало в 20:15 по московскому времени.

Заключительный матч предварительного этапа турнира команда Валерия Брагина проведет 1 июня против Белоруссии.

Сборная России после пяти матчей набрала 12 очков, одержав четыре победы и уступив словакам.