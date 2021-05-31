Сборная Казахстана уступила Норвегии на чемпионате мира в Риге

На чемпионате мира в Латвии сборная Казахстана уступила команде Норвегии со счетом 1:3.

Подопечные Андрея Скабелки вышли вперед на 16-й минуте матча, отличился Дмитрий Шевченко. В составе победителей шайбы забрасывали Томас Валькве Ольсен (28-я минута), Стефан Эспеланн (42) и Матис Олимб (59).

Таким образом, обе команды завершили групповой этап. Норвегия с 8 очками набрали занимают седьмое место в группе B и лишилась шансов на выход в плей-офф. Казахстан с 10 очками располагается на третьей строчке.

Дальнейшая судьба команды Скабелки на турнире будет зависеть от матчей конкурентов.

Чемпионат мира-2021

Рига, Латвия

Группа B

Седьмой тур