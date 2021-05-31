Россия выиграла у Швеции в серии буллитов на чемпионате мира и вышла в плей-офф

Сборная России обыграла команду Швеции в серии послематчевых бросков в рамках предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (3:2 Б).

В середине первого периода счет открыл Йеспер Фреден с передач Оскара Линдберга и Адрина Кемпе. Форвард реализовал большинство.

Россияне уступали в счете вплоть до второй половины заключительной двадцатиминутки, когда Антон Слепышев и Александр Барабанов в течение 12 секунд забросили две шайбы. Слепышеву ассистировал Дмитрий Орлов, Барабанову помогли отличиться Владимир Тарасенко и Никита Нестеров.

Шведы отыгрались менее чем через три минуты: передачи Йеспера Сельгрена и Исака Лундестрема преобразовал в гол Виктор Олофссон.

Овертайм победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались россияне.