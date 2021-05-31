Швеция впервые в своей истории не вышла из группы на чемпионате мира

Сборная Швеции, уступив команде России в серии буллитов (2:3 Б), впервые в своей истории не пробилась в плей-офф чемпионата мира по хоккею.

Подопечные Юхана Гарпенлева закончили групповой этап на пятом месте, набрав десять очков. Столько же в активе чешской сборной, которая опережает «Тре крунур» по дополнительным показателям.

Напомним, в последнем матче против команды России шведов устраивала только победа, желательно - в основное время. Скандинавы вели в счете два с половиной периода, однако ближе к концу заключительной двадцатиминутки в течение 12 секунд пропустили две шайбы. Швеция смогла быстро отыграться, но в серии послематчевых бросков точнее оказались россияне.