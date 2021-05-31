Владислав Третьяк: Россия и Швеция показали хоккей высочайшего уровня

Глава ФХР Владислав Третьяк поделился эмоциями от матча группового этапа чемпионата мира-2021 между Россией и Швецией (3:2Б).

«Это хоккей высочайшего уровня, как будто финальный матч ЧМ, где решалось, кто заберёт золотые медали. Две классные команды, которые показали напористый и целеустремленный хоккей. Вратари хорошо играли, да и все-все хоккеисты играли очень здорово», - приводит «Чемпионат» слова трехкратного олимпийского чемпиона.

Напомним, что благодаря этой победе сборная России обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Швеция завершила выступление на чемпионате мира.

Добавим, что 1 июня команда Валерия Брагина проведет заключительный матч группового этапа. Матч с Белоруссией начнется в 20:15 (мск).