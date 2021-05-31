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31 мая 23:15
автор: Александр Шульгин

Валерий Каменский - о победе России над Швецией: Соперник сегодня был - раненый зверь

В группе А чемпионата мира по хоккею в Риге определились все участники плей-офф.

Призер Олимпийских игр Валерий Каменский прокомментировал результат матча Россия - Швеция, в котором наша команда одержала победу в серии послематчевых бросков (3:2 Б).

«Игра была очень интересная, с переменным успехом. Швеция — достойный соперник. Этот матч держал всех болельщиков в напряжении до последнего буллита. Соперник сегодня был раненый зверь. Все сегодня бились, готовы были лечь под шайбу ради победы. Особенно по началу, где нам не повезло.

Удивило, что Швеция не попала в плей-офф. Это сильная команда. Прозевала старт чемпионата — и такой результат. Нельзя недооценивать любого соперника.

Что касается Владимира Тарасенко, то он показал свое мастерство, старался войти в игру. Нападающему тяжело влиться, но у него получилось, уверенно исполнил решающий буллит. Сейчас уже ему не нужно время на адаптацию. Он почувствовал вкус побед и в следующих играх будет готов на сто процентов» - приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

Сборная России обыграла команду Швеции в серии буллитов (3:2 Б) в рамках группового этапа чемпионата мира и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Скандинавы впервые в своей истории не смогли выйти из группы.

В заключительном матче предварительного этапа россияне сыграют с командой Белоруссии. Для того, чтобы занять первое место в группе А, подопечным Валерия Брагина достаточно набрать в этой встрече два очка. Игра пройдет 1 июня.

источник: «Спорт-Экспресс»
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