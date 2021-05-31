Антон Слепышев: Тарасенко и Орлов помогли нам сегодня выиграть

Автор первой шайбы сборной России в матче против Швеции Антон Слепышев прокомментировал победу команды над соперником в рамках группового турнира чемпионата мира в Риге (3:2 Б).

«Мы очень хорошо знаем Владимира Тарасенко и Дмитрия Орлова, они помогли нам сегодня выиграть. Они были большой частью команды.

Пытаюсь играть так, как сегодня, в каждой встрече, просто в этот раз больше получалось. Здорово, что удалось победить в день рождения главного тренера, поздравить его.

В моменте столкновения с вратарем я просто вылезал на ворота, хотел на дальнюю штангу, а второй защитник сыграл в тело. Судьи здорово разобрались, я после силового приема просто влетел в Рейдеборна.

Мы держали в голове плей-офф, настраивались на матч, на то, чтобы выиграть. Конечно, чем раньше выйдешь в четвертьфинал, тем спокойнее будешь готовиться. Также мы понимали, что шведы будут играть заряженными», - приводит слова форварда «Чемпионат».