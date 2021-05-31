Дмитрий Орлов: В первом периоде присутствовала одышка, но потом вошел в игру

Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал победу команды над Швецией в рамках группового этапа чемпионата мира

«У нас хороший коллектив, поэтому я думаю, что у нас все есть для победы на чемпионате мира, просто нельзя терять концентрацию и надо продолжать находить уверенность.

В первом периоде было тяжело, где-то присутствовала одышка, но потом вошел в игру и чувствовал себя физически хорошо. Мы все профессионалы и умеем адаптироваться к игре и партнерам, когда ты разговариваешь - легче играть.

В НХЛ и на чемпионате мира разный хоккей из-за площадки, а скорости все равно остаются», - приводит слова хоккеиста ТАСС.

Напомним, матч против «Тре крунур» стал первым для Орлова после прибытия из расположения «Вашингтон Кэпиталз».