Брагин пока не знает, кто из вратарей сыграет в четвертьфинале чемпионата мира

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин рассказал, кто из вратарей может выйти в стартовом составе на четвертьфинальный матч чемпионата мира в Риге.

«Хорошая игра от Александра Самонова, он три последних матча очень уверенно провел. Я очень рад за него, так что еще будем думать по вратарю на четвертьфинал, будем рассуждать», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, сборная России обыграла команду Швеции в серии послематчевых буллитов (3:2 Б) и обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Чтобы занять первое место в своей группе, подопечным Брагина достаточно набрать в последней встрече предварительного этапа против Белоруссии два очка.

Игра состоится завтра. Начало в 20:15 по московскому времени.