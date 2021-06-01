Ротенберг - о победе над Швецией: Пока для сборной России это был самый сильный соперник на ЧМ

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал победу национальной команды над Швецией (3:2Б) в матче группового этапа ЧМ-2021.

«Это была игра уровня плей-офф, хотел бы отметить самоотдачу и характер команды. Тренерский штаб в третьем периоде внес коррективы по ходу матча, и мы за счет этого смогли забить. После этого допустили череду ошибок и пропустили гол, будем работать над тем, как этого избежать в следующих матчах. Но сегодня надо отдать должное шведам, они очень здорово играли - пока для нас это был самый сильный соперник на турнире», - цитирует ТАСС вице-президента ФХР.

Отметим, что сборная России c 14 очками занимает первое место в группе B и вышла в плей-офф турнира.

Добавим, 1 июня команда Валерия Брагина сыграет заключительный матч предварительного этапа с Белоруссией. Начало матча в 20:15 (мск).