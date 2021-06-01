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01 июня 08:13
автор: Владислав Корегин

﻿«Монреаль» в четвертый раз обыграл «Торонто» в серии и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Следующим соперником «Канадиенс» в плей-офф станет «Виннипег Джетс».

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» в гостях переиграли «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1) в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли.

В составе победителей шайбы забросили Брендан Галлахер (24-я минута), Кори Перри (36) и Тайлер Тоффоли (58). Защитник Александр Романов не принимал участие в данной игре.

Соперник ответил результативным броском Вильяма Нюландера (59). Форвард «Торонто» Илья Михеев провел на льду 11 минут 45 секунд, не набрав очков.

Таким образом, «Монреаль» выиграл серию со счетом 4-3. В следующем раунде «Канадиенс» сыграют против «Виннипег Джетс».

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд. Седьмой матч

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс» 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: 0:1 – Галлахер (Стаал), 23:01

0:2 Перри (Судзуки, Густафссон), 35:25

0:3 Тоффоли (Стаал, Дано), 57:22

1:3 Нюландер, 58:24

Вратари: Кэмпбелл – Прайс

Броски: 31 – 23

Счет в серии: 3 – 4

источник: «Советский спорт»
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