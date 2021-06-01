﻿«Монреаль» в четвертый раз обыграл «Торонто» в серии и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» в гостях переиграли «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1) в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли.
В составе победителей шайбы забросили Брендан Галлахер (24-я минута), Кори Перри (36) и Тайлер Тоффоли (58). Защитник Александр Романов не принимал участие в данной игре.
Соперник ответил результативным броском Вильяма Нюландера (59). Форвард «Торонто» Илья Михеев провел на льду 11 минут 45 секунд, не набрав очков.
Таким образом, «Монреаль» выиграл серию со счетом 4-3. В следующем раунде «Канадиенс» сыграют против «Виннипег Джетс».
НХЛ