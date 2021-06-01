«Айлендерс» победили «Бостон» в овертайме и сравняли счет в серии, на счету Варламова 39 сейвов

Второй матч второго раунда Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» – «Нью-Йорк Айлендерс» завершился победой гостевой команда со счетом 4:3.

В основное время команды забросили друг другу по три шайбы. У хозяев голы забили Чарли Койл (3-я минута), Патрис Бержерон (51) и Брэд Маршанд (56).

«Островитяне» ответили шайбами Джоша Бейли (27), Кайла Палмьери (32) и Жана-Габриэля Пажо (38). Решающий бросок в овертайме нанес Кейси Сизикас (75). Голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 39 бросков из 42.

«Айлендерс» сравняли счет в серии – 1:1. Следующий матч между командами состоится 4 июня.

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