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01 июня 08:30
автор: Владислав Корегин

«Айлендерс» победили «Бостон» в овертайме и сравняли счет в серии, на счету Варламова 39 сейвов

Российский голкипер одержал свою первую победу в нынешнем плей-офф.

Второй матч второго раунда Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» – «Нью-Йорк Айлендерс» завершился победой гостевой команда со счетом 4:3.

В основное время команды забросили друг другу по три шайбы. У хозяев голы забили Чарли Койл (3-я минута), Патрис Бержерон (51) и Брэд Маршанд (56).

«Островитяне» ответили шайбами Джоша Бейли (27), Кайла Палмьери (32) и Жана-Габриэля Пажо (38). Решающий бросок в овертайме нанес Кейси Сизикас (75). Голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 39 бросков из 42.

«Айлендерс» сравняли счет в серии – 1:1. Следующий матч между командами состоится 4 июня.

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд. Второй матч

«Бостон Брюинз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – Койл (Ритчи, Кульман), 02:38;

1:1 Бейли (Палмьери, Нельсон), 26:52;

1:2 Палмьери (Ледди, Пажо), 31:00;

1:3 Пажо (Бовиллье, Барзал), 37:21;

2:3 Бержерон (Маршан, Пастрняк), 50:34;

3:3 Маршан (Макэвой), 55:06;

3:4 Сизикас, 74:48.

Вратари: Раск – Варламов

Броски: 42 – 39

Счет в серии: 1 – 1

источник: «Советский спорт»
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