Раск стал первым голкипером в истории «Бостона», отыгравшим 100 матчей в плей-офф НХЛ

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск стал автором уникального достижения.

Отметим, что 34-летний финн принял участие во второй встрече второго раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), в которой отразил 35 бросков из 39.

Таким образом, вратарь сыграл свой 100-й матч в рамках плей-офф НХЛ. Ранее ни один голкипер в истории «Брюинз» не достигал подобного результата.

В нынешнем сезоне Раск провел за «Бостон» 24 встречи, в которых его команда одержала 15 побед. Средний процент отраженных бросков вратаря составляет 91,3.

В данный момент «Айлендерс» и «Брюинз» одержали по одной победе в серии. Следующий матч между командами состоится 4 июня.