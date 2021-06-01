Александр Якушев: Слепышев, Барабанов и Тарасенко – лучшие игроки сборной России в матче со Швецией

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Якушев назвал трех лучших игроков сборной России в матче против Швеции (3:2 Б) в рамках группового этапа чемпионата мира-2021.

Напомним, что во вчерашней встрече голы в составе российской команды забили Антон Слепышев и Александр Барабанов. Решающий бросок в серии буллитов нанес Владимир Тарасенко.

– Сегодня лучшим, я считаю, был Слепышев. Очень хорошо провел игру. Практически, был лидером, как капитан играл. Хорошо сыграл Барабанов. Тарасенко, как я сказал, набирает форму, хотя это не лучшая его игра. Жалко, конечно, что сегодня чуть-чуть в тень ушел Толчинский. Видно, ему тяжело две подряд игры так ярко сыграть, как он сыграл со сборной Швейцарии, – приводит слова Якушева «МК-Спорт».

После шести проведенных матчей на мировом первенстве подопечные Валерия Брагина занимают первое место в турнирной таблице группы А, набрав 14 очков.

1 мая сборная России сыграет против Белоруссии. Начало встречи – в 20:15 мск