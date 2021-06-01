Александр Якушев: Провал сборной Швеции на чемпионате мира – это следствие пандемии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев оценил выступления сборной Швеции на чемпионате мира-2021.

Отметим, что шведы впервые в своей истории не вышли в плей-офф мирового первенства, заняв пятое место в группе А. Вчера подопечные Юхана Гурпенлева уступили сборной России (2:3 Б).

– Результат Швеции – системный кризис или одноразовая осечка? Это следствие пандемии. Все знаковые сборные, Канада, США выступают сейчас неожиданно слабо. Но думаю, это временное явление. Конечно, жалко, что такая традиционно сильная сборная, как Швеция, не попала в плей-офф. Но надо учитывать то, что произошло во всем мире, – цитирует Якушева «МК-Спорт».

Напомним, в четвертьфинальную стадию турнира от группы А вышли сборные России, Швейцарии, Словакии и Чехии. В другой группе гарантировали себе выход в плей-офф команды Финляндии и США.