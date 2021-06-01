Источник: Линдхольм будет получать в «Ак Барсе» 55 миллионов рублей за сезон

Стала известна возможная зарплата новичка «Ак Барса» форварда Пера Линдхольма в составе казанской команды.

По информации «Спорт-Экспресса», за сезон-2021/22 29-летний швед получит около 55 миллионов рублей без учета бонусов.

19 мая стало известно о переходе Линдхольма в клуб из Татарстана. Ранее он выступал в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Виннипег Джетс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

В прошедшем сезоне нападающий провел за «Бостон» лишь одну игру. Затем он отправился в шведский «Шеллефтео АИК» – в 33 матчах за команду хоккеист набрал 15 (5+10) очков.