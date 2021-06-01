СМИ: Пять игроков сборной России пропустят матч против Белоруссии на чемпионате мира

Пять игроков сборной России не примут участие в матче группового этапа чемпионата мира-2021 против команды Белоруссии, сообщает Sport24.

По информации источника, игру с белорусами пропустят защитники Георгий Дронов, Рушан Рафиков и Игорь Ожиганов, а также нападающие Павел Карнаухов и Андрей Кузьменко.

Ожидается, что в составе национальной команды 25-летнего Кузьменко должен заменить форвард Максим Шалунов.

Также в ближайшем матче российской сборной на мировом первенстве не сыграет голкипер Сергей Бобровский по причине карантинных ограничений.

Игра между сборными состоится 1 мая в 20:15 мск. На данный момент подопечные Валерия Брагина занимают первое место в турнирной таблице группы А, набрав 14 очков. Белорусы располагаются на восьмой строчке с четырьмя очками.