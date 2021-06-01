Стартовала продажа билетов на оставшиеся матчи чемпионата мира-2021

Глава оргкомитета чемпионата мира 2021 года Эдгарс Бунцис сообщил о том, что с сегодняшнего дня началась продажа билетов на оставшиеся матчи мирового первенства в Риге.

Отмечается, что с 1 июня встречи турнира могут посетить зрители, прошедшие вакцинацию от Covid-19 или перенесшие коронавирусную инфекцию.

– Этого момента ждали все болельщики. Мы очень рады и благодарны правительству Латвии, которое в этих сложных условиях предоставило нашим страстным болельщикам возможность посетить оставшиеся игры чемпионата. Уверен, что этот хоккейный праздник будет набирать обороты, – приводит слова Бунциса объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

Напомним, что билеты должны были поступить в продажи еще 31 мая, однако перенос даты был связан с тем, что оргкомитет ЧМ ожидал начала работы специального сайта, на котором зрители имеют возможность получить цифровой сертификат о наличии иммунитета к коронавирусу.

Чемпионат мира будет завершен 6 июня.