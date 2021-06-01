Борис Михайлов – о вылете сборной Швеции с чемпионата мира: Пусть ищут очки в своей голове

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением по поводу непопадания сборной Швеции в плей-офф чемпионата мира-2021.

Напомним, что вчера подопечные Юхана Гурпенлева потерпели поражение от команды России (2:3 Б) в матче группового этапа. Тем самым, шведы заняли пятое место в группе А, впервые в своей истории не пробившись в четвертьфинал мирового первенства.

– Швеция вылетела, но это только их вина. Они могут думать, что им угодно. Чего их жалеть-то? Сами виноваты. В спорте нет места для жалости. Пусть ищут очки в своей голове, – цитирует Михайлова «Чемпионат».

На прошлом чемпионате мира сборная Швеции дошла до четвертьфинальной стадии, где уступила Финляндии (4:5), завоевавшей золотые медали того турнира.