Сборная Канады в серии буллитов проиграла Финляндии и покидает ЧМ-2021

В рамках предварительного этапа чемпионата мира в Риге сборная Финляндии со счетом 3:2 (б) обыграла Канаду.

Уже на второй минуте встречи нападающий «Чикаго» Брендон Пирри вывел канадцев вперед.

Во втором периоде форварды «Ильвеса» Артту Руотсалайнен и «Анахайма» Максим Комтуа обменялись заброшенными шайбами.

За четыре минуты до окончания основного времени матча финский игрок оформил дубль и перевел игру в овертайм, где зрители голов не увидели.

В серии послематчевых буллитов скандинавы оказались удачливее, победный бросок на счету все того же Руотсалайнена.