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ЧМ-2021 20:15 Германия 0 Латвия 0 П1 2.70 Х 2.15 П2 4.50
ЧМ-2021 20:15 Россия 0 Беларусь 0 П1 1.26 Х 6.90 П2 8.70
01 июня 16:54
автор: Артем Спиридонов

Источник: Игры чемпионата мира-2021 смогут посетить только болельщики из Латвии

Правительство Латвии разрешило посещать игры ЧМ болельщикам, прошедшим процедуру вакцинации от COVID-19 или переболевшим коронавирусом.

На матчах чемпионата мира в Латвии смогут присутствовать только местные болельщики.

«Посещать матчи чемпионата мира по хоккею смогут только латвийские болельщики, поскольку представители других стран пока не могут выполнить все необходимые для этого требования. Чтобы попасть на матч, нужно выполнить два требования: отбыть самоизоляцию по приезде в Латвию, а также иметь действительный COVID-сертификат» — передает «РИА-Новости» слова источника.

Добавим, что ЧМ-2021 в Риге завершится 6 июня.

источник: «РИА Новости»
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