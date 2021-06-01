Источник: Игры чемпионата мира-2021 смогут посетить только болельщики из Латвии

На матчах чемпионата мира в Латвии смогут присутствовать только местные болельщики.
«Посещать матчи чемпионата мира по хоккею смогут только латвийские болельщики, поскольку представители других стран пока не могут выполнить все необходимые для этого требования. Чтобы попасть на матч, нужно выполнить два требования: отбыть самоизоляцию по приезде в Латвию, а также иметь действительный COVID-сертификат» — передает «РИА-Новости» слова источника.
Добавим, что ЧМ-2021 в Риге завершится 6 июня.
источник: «РИА Новости»