Сборная Чехии победила Словакию и сыграет в 1/4 финала ЧМ с финскими хоккеистами

Капризову предлагают контракт с «Миннесотой» до 33 лет. Но надо ли соглашаться?

«Миннесота Уайлд» намерена сохранить у себя нападающего Кирилла Капризова на ближайшие восемь лет. Агент хоккеиста не советует этого делать.