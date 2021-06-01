Сборная Чехии победила Словакию и сыграет в 1/4 финала ЧМ с финскими хоккеистами

В своем заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира сборная Чехии со счетом 7:3 переиграла Словакию.
В составе победителей голы забивали Филип Задина, Михал Шпачек, Лукаш Радил, Либор Шулак, Матей Странски, Матей Блюмель и Либор Хайек.
У словаков шайбы забросили Матуш Сукель, Мартин Бучко и Кристиан Поспишил.
Словакия в четвертьфинале турнира сыграет со сборной США, соперниками чехов станут хоккеисты из Финляндии.
Чемпионат мира-2021
Рига, Латвия
Группа А
Словакия – Чехия – 3:6 (0:2, 1:2, 2:3)
Голы: 0:1 – Задина (Хайек, Моравчик) – 00:29
0:2 – Шпачек (Задина) – 15:04
0:3 – Радил (Сустр, Шулак) – 22:49
1:3 – Сукель (Фашко, Рудаш) – 26:53
1:4 – Шулак (Шпачек) – 39:49 (5х4)
1:5 –Странски – 43:31
1:6 – Блюмель ( Странски, Моравчик) – 45:47
2:6 – Бучко (Холешински, Буц) – 48:45
3:6 – Поспишил (Цегларик, Гахулинец) – 58:57
3:7 – Хайек (Ганзл, Шмейкал) – 59:43 (пв)
Вратари: Гудачек (Гуска, 40:01) – Вилл.
Броски:25-28
Штраф: 6-6