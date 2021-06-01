Василевский в списке номинантов на «Везина Трофи»

Национальная хоккейная лига опубликовала имена трех претендентов на престижную награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

В число претендентов на приз попали россиянин Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), канадец Марк-Андре Флери (»Вегас Голден Найтс») и немец Филипп Грубауэр (»Колорадо Эвеланш»).

Имя победителя будет объявлено во время церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ, которая состоится по завершению плей-офф

Добавим, что Василевский стал лучшим вратарем в регулярного чемпионат НХЛ по количеству побед (31). Андрей выигрывал «Везину Трофи» в сезоне 2018/2019.