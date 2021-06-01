Алексей Морозов: Россия всегда едет за победой

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился ожиданиями от плей-офф чемпионата мира-2021 в Риге.

— От нашей сборной мы всегда ждем только победы, Россия всегда едет за победой. У нас есть шансы. Если обыгрываем Белоруссию, то попадаем… Да на кого бы мы ни попали в плей-офф, всё равно будем фаворитами. Ждем, как сыграют Германия и Латвия, Канада еще не забралась в плей-офф. Такие результаты, когда более слабые команды обыгрывают сильных, удивляют. Конечно, понимаю, что не все сильными составами приехали, у кого-то травмы, кто из-за «пузыря», у кого-то свои причины, у кого тяжелый сезон в НХЛ был, — передает слова Морозова «РИА Новости».

3 июня в 16:15 мск сборная России проведет свой четвертьфинальный матч, соперник по которому определится по окончании встречи Германия – Латвия.