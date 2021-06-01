Сборная России разгромила Белоруссию и в первом раунде плей-офф сыграет против Канады (видео)

Сборная России в своем заключительном матче на групповой стадии чемпионата мира в Латвии уверенно обыграла команду Белоруссии со счетом 6:0.
В составе победителей дублем отметился Никита Нестеров (1-я и 17-я минуты). По шайбе забросили Эмиль Галимов (5), Максим Шалунов (10), Михаил Григоренко (11) и Дмитрий Воронков (53).
Голкипер сборной России Александр Самонов отразил все 19 бросков соперника и записал на свой счет второй «сухой» матч на турнире
Таким образом, команда Валерия Брагина заняла первое место в группе А, набрав 17 очков, и вышла в плей-офф. Белоруссия с четырьмя очками замкнула таблицу.
В четвертьфинале россияне сыграют с Канадой.