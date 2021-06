Сборная России разгромила Белоруссию и в первом раунде плей-офф сыграет против Канады (видео)

Чемпионат мира

Группа А

Россия – Белоруссия – 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Нестеров (Григоренко), 0:36

2:0 – Галимов (Гавриков), 4:29

3:0 – Шалунов (Задоров, Нестеров), 9:06

4:0 – Григоренко (Слепышев, Воронков), 10:52

5:0 – Нестеров (Тарасенко, Барабанов), 16:28

6:0 – Воронков (Слепышев, Григоренко), 52:08

Вратари: Самонов – Шостак (00:00-04:29), Колосов (04:29-60:00)

Броски: 32 - 19

Штраф: 6 - 12

Russia secured top spot in Group A thanks to a powerful performance against Belarus.💪 Five unanswered goals in the first period set the tone, and the Red Machine purred to a 6-0 victory.🇷🇺 #RUSBLR #IIHFWorlds @russiahockey



Watch game highlights.👀 pic.twitter.com/ZDK4XqGIxP