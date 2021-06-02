Цегларик стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира в Риге

Нападающий сборной Словакии Петер Цегларик стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира-2021.

Форвард клуба «Лександ» набрал 10 (4+6) очков в семи матчах.

Второе место в списке самых результативных игроков занял канадец Коннор Браун (10), третье - британец Лиам Кирк (9). Сразу несколько хоккеистов набрали по восемь очков, среди них россиянин Александр Барабанов. У нападающего «Сан-Хосе» четыре гола и четыре результативных передачи.

Кирк стал лучшим снайпером с семью шайбами в семи играх.