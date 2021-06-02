Владислав Третьяк: сборная Канады будет биться до конца в четвертьфинале с Россией

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча национальной команды против Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Латвии.

«Чтобы стать чемпионом, надо выигрывать в каждом матче, а четвертьфинал - особый случай. Канадцы есть канадцы, они всегда будут биться против нас до конца. Легких матчей у нас не было здесь, кроме игр с британцами и белорусами, поэтому надо собрать все силы», - цитирует ТАСС экс-вратаря сборной СССР.

Напомним, что судьба сборной Канады на ЧМ-2021 решалась в матче Германия - Латвия (2:1).

Матч российской и североамериканской команд состоится 3 июня. Начало в 20:15 (мск).