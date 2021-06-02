Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Тампой»

Во втором матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа» на выезде со счетом 2:1 обыграла «Каролину».

Счет во втором периоде матча открыл нападающий гостей Алекс Киллорн (28-я минута). В середине третьего отрезка игры атакующий игрок «Тампы» Энтони Сирелли удвоил преимущество своей команды (49-я). Заброшенная шайба российским форвардом «ураганов» Андреем Свечниковым за полторы минуты до конца основного времени матча оказалась единственной для хозяев.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 32. Форвард Никита Кучеров не отличился результативными действиями, отыграв 18 минут 28 секунд. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 21 минуту 38 секунд.

Таким образом, счет стал 2-0 в пользу «Тампы», которая примет «Каролину» 4 июня в третьем матче серии.

Кубок Стэнли

Второй раунд. Первый матч

«Каролина Харрикейнз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)