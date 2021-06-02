Брагин – перед матчем Россия – Канада: Разберемся, подготовимся и пойдем в бой

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча чемпионата мира-2021.

— Что для вас значит матч Россия — Канада?

— «Россия — Канада» — всегда вывеска. Хороший такой ажиотаж. Думаю, хороший матч будет.

— Удавалось ли следить за Канадой или будете за оставшиеся два дня изучать противника?

— Я и тренерский штаб следили за чемпионатом, смотрели игры, тем более лидеров из группы B. И Канаду смотрели очень часто. Очень скоростная и играющая команда, будет непросто. Разберемся, подготовимся и пойдем в бой — передает слова Брагина «Матч ТВ».

Напомним, матч начнется 3 июня в 20:15 по московскому времени.