«Это скрытый финал». Газзаев - о четвертьфинале ЧМ Россия - Канада

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 между сборными России и Канады.

«Русская и канадская школы хоккея - лучшие в мире. Матч будет очень интересным, это скрытый финал. Нас ждет трудная игра. Думаю, амбиции у обеих сборных очень высокие. Давайте будем наслаждаться игрой и болеть за нашу сборную», - приводит слова Газзаева «СЭ».

Напомним, что команда Валерия Брагина пробилась в плей-офф с первого места в группе А. Канадцы заняли в группе В только четвертую позицию.

Матч Россия - Канада состоится 3 июня и начнется в 20:15 по московскому времени.