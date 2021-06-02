Владимир Крикунов: С Канадой нужно воевать до последней секунды. В плей-офф это будет другая команда

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от матча сборных России и Канады в четвертьфинале чемпионата мира.

Напомним, встреча состоится 3 июня и пройдет в латвийской Риге, а стартовый свисток прозвучит в 20.15 мск.

«Не стоит обращать внимание на то, как канадцы играли в круговом турнире. В плей-офф это будет совершенно другая команда. С ней нужно воевать, работать на площадке с первой и до последней секунды. Самое главное, чтобы ребята серьезно отнеслись к сопернику.

Матчи между Канадой и Россией простыми не бывают. Этому соперничеству уже несколько десятков лет. У нас подобралась очень хорошая команда. Думаю, что перед тренерским штабом стоит непростая задача определить основного вратаря на завтрашний матч.

С одной стороны опыта у Сергея Бобровского не занимать, с другой – Александр Самонов действовал на протяжении кругового турнира очень хорошо. Благодаря ему и защитникам мы пропустили меньше всех. Уверен, что тренеры примут правильное решение. Буду завтра болеть за нашу сборную, желаю ей победы!» – сказал специалист «Чемпионату».