КХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2020/2021

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена номинантов на награду лучшему тренеру сезона-2020/2021.
В список претендентов вошли: Андрей Разин («Северсталь»), Боб Хартли («Авангард») и Игорь Никитин (ЦСКА).
Отметим, что Хартли привел «ястребов» к победе в Кубке Гагарина, а Никитин вместе с командой противостоял ему в финале. Череповецкий клуб под руководством Разина впервые за три последних сезона вышел в плей-офф.
Напомним, ранее победителями этой награды становились Олег Знарок (четырежды), Зинэтула Билялетдинов (дважды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов и Никитин.
источник: КХЛ