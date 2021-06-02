Борис Михайлов: Россия такую сборную Канады может и должна обыгрывать

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира в Латвии между сборными России и Канады.

«Надеюсь, встреча Россия - Канада будет очень хорошая. На этом чемпионате мира канадцам есть что доказывать: они начали неудачно, еле успели запрыгнуть в последний вагон. С нашими ребятами Канада будет биться в кровь.

Станет ли поражение от не самого сильного состава Канады провалом? После любого поражения сборная чувствует себя неуверенно. Думаю, до провала российские хоккеисты не доведут. Они эту сборную Канаду могут и должны обыгрывать», - приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Матч Россия - Канада пройдет 3 июня на льду «Олимпийского центра» в Риге. Начало игры - 20:15 по московскому времени.