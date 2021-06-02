Широков, Сушинский и Медведев сыграли в гала-матче по хоккею Roscongress Cup

В МРК «Таврический сад» в Санкт-Петербурге стартовал гала-матч по хоккею Roscongress Cup между командами Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и Администрации Санкт-Петербурга.
В матче принимают участие генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, призер чемпионата Европы по футболу Роман Широков, губернатор Калмыкии Бату Хасиков, чемпион мира по хоккею Максим Сушинский и многие другие видные политические деятели, спортсмены и бизнесмены.
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