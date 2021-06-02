Защитник сборной России Иван Проворов: Против Канады надо вести свою игру

Защитник сборной России Иван Проворов рассказал о своих ожиданиях от четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Канады.

«Каждый раз, когда мы играем против сборной Канады, это интенсивные игры. Они бегут, давят, пытаются, скажем так, нас задавить. Самое главное — не сваливаться на стычки, не пытаться играть в их хоккей, вести свою игру, владеть шайбой без потерь в средней зоне. Думаю, у нас все получится», - сказал Проворов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России выиграла группу А, набрав 17 очков, а «кленовые листья» в группе В стали четвертыми, добыв 10 очков.