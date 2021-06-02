Кросби, Макдэвид и Мэттьюс претендуют на награду лучшему игроку сезона по версии хоккеистов

Профсоюз хоккеистов НХЛ назвал трех претендентов на «Тед Линдсей Эворд» по итогам сезона. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter.

В число номинантов вошли: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

Отметим, что Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 105 (33+72) очков в 56 играх. Мэттьюс стал лучшим снайпером, забросив 41 шайбу в 52 встречах. Кросби набрал 62 (24+38) очка в 55 играх.

Напомним, «Тед Линдсей Эворд» - приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов NHLPA (профсоюза хоккеистов НХЛ).