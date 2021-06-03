Александр Медведев: Чем больше людей занимаются спортом, тем лучше для экономики России

Президент футбольного клуба «Зенит» и экс-глава КХЛ Александр Медведев принял участие в гала-матче по хоккею Roscongress Cup в составе команды Петербургского экономического форума (ПМЭФ), победившей Администрацию Санкт-Петербурга со счетом 7:3. По завершении матча он поделился впечатлениями от игры, а также рассказал о значении спорта в экономике России.

- Это особый матч, поскольку проходил после годового перерыва из-за того, что прошлым летом ПМЭФ не проводился. Настроение у всех было настолько радостным, что количество желающих превышало допустимый списочный состав. Всем нашли возможность сыграть, так что никто не будет обижен.

Спортом надо заниматься, а для того, чтобы хорошо управлять, тем более надо заниматься. Сегодня на спортивной сессии в катарском павильоне обсуждалось социальное и экономическое значение спорта в целом и в том числе футбола, и все пришли к единому мнению, что с учетом косвенного эффекта на все отрасли экономики и социального значения массовый спорт в жизни людей играет большую роль, потому что у здорового человека производительность труда по определению выше. Чем больше людей будет заниматься спортом, тем это лучше для нашей экономики, - сказал Медведев.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.