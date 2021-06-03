«Монреаль» одержал гостевую победу над «Виннипегом» и вышел вперед в серии

Первый матч второго раунда Кубка Стэнли «Виннипег Джетс» – «Монреаль Канадиенс» завершился победой гостевой команды со счетом 5:3.
В составе победителей шайбы забросили Еспери Котканиеми (4-я минута), Эрик Стаал (6), Ник Судзуки (18), Брендан Галлахер (52) и Джейк Эванс (60). Российский защитник Александр Романов на лед не выходил, оставшись в запасе.
Соперник ответил результативными бросками Адама Лаури (12), Дерека Форборта (50) и Кайла Коннора (59).
Таким образом, «Монреаль» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч между командами состоится 5 июня.
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