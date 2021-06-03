Валерий Каменский: С каждым матчем на ЧМ сборная России становилась все сильнее и сильнее

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил шансы сборной России на победу в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021 против команды Канады.

Напомним, что игра состоится 3 июня в 20:15 мск.

– Считаю, с каждой встречей наша сборная выходила и становилась все сильнее и сильнее. Приближается пора главного матча, который решит судьбу чемпионства. Неважно, какие у соперников составы, дуэль Канады и России – это всегда интересный хоккей и противостояние двух лучших школ в мире, – цитирует Каменского «RT на русском».

По итогам группового этапа российская сборная заняла первое место в турнирной таблице группы A, набрав 17 очков. Команда одержала шесть побед и потерпела лишь одно поражение.

Канадцы с 10 очками расположились на четвертой строчке группы B, победив лишь в трех матчах турнира.