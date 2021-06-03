«Колорадо» во второй раз обыграл «Вегас» и увеличил свое преимущество в серии

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» на своей домашней площадке обыграли «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ) во втором матче второго раунда Кубка Стэнли.
В составе победителей голы забили Брэндон Саад (4-я минута), Тайсон Джост (18) и Микко Рантанен (63). Российский форвард Валерий Ничушкин провел на льду 15 минут 9 секунд, не отличившись результативными действиями.
Соперник ответил заброшенными шайбами Алека Мартинеса (10) и Райлли Смита (31).
Таким образом, «Колорадо» увеличил свое преимущество в серии – 2-0. Следующая игра между командами состоится 5 июня.
НХЛ