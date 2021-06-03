«Если Шайфли вернется в серию, мы сделаем его жизнь жалкой». Игрок «Монреаля» – о травме Эванса

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джоэль Эдмундсон прокомментировал травму своего партнера по команде Джека Эванса, полученную в первом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Виннипег Джетс» (5:3).

Напомним, что в концовке третьего периода 25-летний игрок попал под силовой прием форварда соперников Марка Шайфли. В конечном итоге, Эванса увезли со льда на носилках, а Шайфли получил 15 (5+10) минут штрафа за неправильную атаку соперника. При этом игроку «Джетс» может грозить длительная дисквалификация.

– Это был грязный удар. НХЛ должна рассмотреть данный эпизод. Если Шайфли вернется в серию, мы сделаем его жизнь жалкой, – сказал Эдмундсон журналисту Грегу Вышински.

Отметим, что следующий матч между «Монреалем» и «Виннипегом» состоится 5 июня на домашнем стадионе «Джетс».