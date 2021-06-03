Вячеслав Анисин: То, что сборная Канады привезла на чемпионат мира слабый состав, – это их проблемы

Трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин высказался о шансах сборной России в четвертьфинальном матче мирового первенства 2021 года в Риге против команды Канады.

Напомним, что игра состоится 3 июня в 20:15 мск.

– Думаю, у нас нормальная команда, которая выиграет золотые медали, а до этого возьмет верх над Канадой. Наши очень хорошо выступили на групповом этапе. То, что канадцы привезли в Латвию слабый состав, – их проблемы. Поэтому значимость победы над ними не стоит преуменьшать. Пускай хоть пионеров привозят, хоть юниоров. Это называется первенство планеты, и у России будут золотые медали, – приводит слова Анисина RT.

Добавим, что по итогам группового этапа подопечные Валерия Брагина заняли первое место в турнирной таблице группы A, набрав 17 очков. Команда одержала шесть побед и потерпела лишь одно поражение.

Канадцы с 10 очками расположились на четвертой строчке группы B, победив лишь в трех матчах турнира.