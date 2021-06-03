Владимир Мышкин: Бобровский или Самонов в матче с Канадой? Выбор тяжелейший, по сути, лотерея

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин ответил на вопрос о том, кто из голкиперов должен выйти в стартовом составе сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2021 против команды Канады.

Отметим, что в групповом этапе турнира шесть встреч провел Александр Самонов, а одну встречу провел Иван Бочаров. Недавно к национальной команде присоединился голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский – его клуб вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

– Ответ, Самонов или Бобровский будет днем – и только у тренерского штаба сборной, который находится в процессе и знает все детали. Честно скажу, выбор тяжелейший. По сути, лотерея. Играет ли в пользу Бобровского, что он знает, как играют канадские хоккеисты из НХЛ? Возможно, это какой-то плюсик. С другой стороны, оборона сборной России уже почувствовала Самонова, вратарь набрал тонус, все работают как часы, – цитирует Мышкина портал Russia Hockey.

Напомним, что игра между сборными Канады и России состоится 3 июня в 20:15 мск. По итогам группового этапа подопечные Валерия Брагина заняли первое место в турнирной таблице группы A, набрав 17 очков. Канадцы с 10 очками расположились на четвертой строчке группы B, победив лишь в трех матчах турнира.