Алексей Яшин: Сборная России является более мастеровитой командой, чем Канада

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Яшин оценил шансы национальной команды на победу в четвертьфинальном матче мирового первенства 2021 года в Риге против Канады.

Напомним, что игра запланирована на 3 июня. Начало – в 20:15 мск.

– Будем сегодня все вместе болеть за нашу команду. Надеюсь, что все получится. По составу и по именам сборная России сильнее. У канадцев групповой этап сложился не очень. Матчи Россия – Канада всегда очень интересные. Счет в матче? Не хочу делать прогнозы. Надеюсь, что мы просто победим. Считаю, что наша команда более мастеровитая, у нас больше звезд. Все должно быть хорошо, – цитирует Яшина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что по итогам группового этапа подопечные Валерия Брагина заняли первое место в турнирной таблице группы A, набрав 17 очков. Канадцы с 10 очками расположились на четвертой строчке группы B, победив лишь в трех матчах турнира.

В последний раз команды играли между собой в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Тогда победу одержала канадская сборная со счетом 5:4.