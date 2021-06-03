Алексей Касатонов: Если сборная России сыграет с Канадой дисциплинированно, то выйдет в полуфинал ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча между сборными Канады и России.

Напомним, игра состоится 3 мая в 20:15 мск.

– К матчу с канадцами наша команда подходит в хорошей физической форме. Если сыграем дисциплинированно – все будет нормально. У нас очень хорошее нападение, есть лидеры. Нравится, как играет на чемпионате мира Бурдасов и Толчинский, отлично вписался в состав Тарасенко. Выручает Самонов, приехал Бобровский. Хороший получился сплав опыта и молодости, – цитирует Касатонова «Чемпионат».

Отметим, что подопечные Валерия Брагина завершили групповой этап мирового первенства в Риге на первом месте в турнирной таблице группы А, набрав 17 очков. Канада расположилась на четвертой строчке группы B (10 очков).

В последний раз сборные России и Канады играли между собой в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Тогда победу одержали канадцы со счетом 5:4.