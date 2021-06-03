Главный тренер сборной Канады: Нам надо забрать у России среднюю зону

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан рассказал, за счет чего его команда собирается обыграть подопечных Валерия Брагина в четвертьфинале чемпионата мира.

«Чтобы обыграть Россию, нам надо забрать у них среднюю зону. Они будут искать длинные передачи, стараться убегать в отрыв. Нам надо быть внимательными к тому, что делает соперник. Если давать хорошим русским игрокам время и пространство для обыгрыша, они этим воспользуются. Мы должны хорошо действовать на форчеке и быть бдительными при игре без шайбы. В зоне атаки Россия играет размашисто, двигается по всей зоне. Нам надо играть в силовой и умный хоккей», - приводит слова Галлана «Чемпионат».

Напомним, что сборная России на чемпионате мира, проходящем в Риге, выиграла группу А (17 очков), а команда Канады в группе В заняла четвертое место (10 очков).