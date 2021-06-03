Хоккейный агент Дементьев: Канада - грозный соперник в любом виде

Известный российский хоккейный агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира Россия - Канада.

«Канада - это очень грозный соперник в любом виде. Игроки, которые выходят с флагом на груди, будут биться за свою страну и показывать максимальный результат. Важен не только результат сегодняшнего матча, но и перспективы для игроков на будущее. Поэтому я уверен, что игра будет непростой, и нашим хоккеистам придется приложить немало усилий, чтобы одолеть соперника», - приводит слова функционера «МК-Спорт».

Напомним, четвертьфинальная встреча чемпионата мира в Риге между сборными России и Канады пройдет сегодня вечером. Начало в 20:15 по московскому времени.

В других матча США сыграет со Словакией, Швейцария примет Германию, а Финляндия поспорит за выход в полуфинал с Чехией.