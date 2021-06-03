Миронов определился с тренерским штабом в «Спартаке»

Главный тренер ХК «Спартак» (Москва) Борис Миронов назвал своих помощников.
В новый тренерский штаб красно-белых вошли Андрей Потайчук, Владимир Тюриков, Константин Кольцов, Алексей Семенов и шведский специалист Кристиан Скарфаген, который будет отвечать за физическую подготовку игроков.
Имя нового тренера голкиперов команды станет известно в ближайшее время.
Напомним, в минувшем сезоне КХЛ москвичи под руководством своего прежнего наставника Олега Знарка заняли восьмое место.
В 1/4 финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина «Спартак» всухую проиграл серию ЦСКА со счетом 0-4.