Капризов номинирован на «Колдер Трофи»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов назван одним из претендентов на «Колдер Трофи» в текущем сезоне НХЛ.

Нападающий оказался среди соискателей наряду с форвардом «Далласа» Джейсоном Робертсоном и голкипером «Каролины» Алексом Недельковичем.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина семь матчей и три (2+1) очка.

«Миннесота» выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли в 1/4 финала, уступив в серии «Вегасу» со счетом 3-4.